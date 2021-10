Mann dømt for mishandling med tapetkniv skal bli prøvelauslaten

innenriks

Trøndelag tingrett har komme fram til at det er forsvarleg at han kan prøveløslates, skriv Trønder-avisa.

Det skal skje så snart som mogleg – og seinast innan 1. april 2022.

Statsadvokaten støttar seg mellom anna på sakkunnige som meiner risikoen for nye seksuallovbrot er mindre enn før, skriv NRK.

Mannen er dømd for å ha mishandla tre kvinner med kniv i underlivet, i 2004, 2007 og 2011. Ei av kvinnene døydde. Mannen vart i dette tilfellet frikjent for drap, men dømt for grov mishandling. Etter det tredje tilfellet vart han av lagmannsretten dømt til forvaring. Denne er seinare forlengd to gonger, og den noverande går ut 17. november.

Hans forsvarer, advokat Ann Turid Bugge, stadfestar til NRK at mannen no erkjenner å ha mishandla dei tre kvinnene.

Sidan juni i fjor har tiltalte sona i eit ope fengsel. Han har hatt 17 permisjonar sidan 2017, fleire med overnatting hos familie.

