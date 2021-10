No kan du erklære farskapet digitalt

innenriks

– Den elektroniske farskapsmeldinga vil gjere det enklare for dei nybakte foreldra i ein allereie hektisk periode i livet, seier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i ei pressemelding.

Heilt fram til no har rundt 25.000 ugifte fedrar kvart år måtta møte opp for å erklære farskapet.

Frå før har Skatteetaten digitalisert fødselsmeldinga, val av namn til barnet og stadfesting på namn og fødselsnummer.

– Vi er glade for å ta imot dei første heildigitale barna i Folkeregisteret. Mange foreldre vil oppleve at alt no kan bli gjort digitalt, seier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

(©NPK)