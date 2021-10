innenriks

Personen er køyrd til arresten og vil bli avhøyrt innan kort tid, opplyser Oslo politidistrikt på Twitter.

Nav-kontoret vart torsdag formiddag stengt ut dagen på grunn av ein e-post-trussel.

Politiet skreiv først at det var snakk om Nav Grorud, men opplyser no at det er snakk om Nav Gamle Oslo.