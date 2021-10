Slik blir Støres slalåmløype i Stortinget

innenriks

Mykje tyder på at landet snart får ei ny mindretalsregjering beståande av Arbeidarpartiet og Senterpartiet.

SV-leiar Audun Lysbakken var raskt ute med å åtvare dei to partia mot å køyre slalåm i Stortinget etter at brotet i sonderingane var eit faktum førre veke.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre og Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum har forsikra om at dei reknar SV som den naturlege budsjettpartnaren sin, men har ikkje svart like tydeleg på om dei kan søkje fleirtal for sine saker òg med andre parti.

Vanleg med forlik

Historisk sett har det vore vanleg at mindretalsregjeringar har veksla på kven dei dannar fleirtal med i Stortinget, påpeikar valforskar Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø (UiT).

– Ofte har Ap inngått forlik med Høgre og omvendt. Sp har òg vore med på ein del forlik, seier Stein og held fram:

– Ein del av forlika mellom Ap, Høgre og sentrum har gått utanom fløypartia, eventuelt med éi fløy og ikkje den andre. Frp har til dømes vore med på ein del kompromiss på forsvarspolitikk, men det vil variere frå sak til sak, seier Stein.

Slik kan Ap og Sp få fleirtal.

Ap og Sp har til saman 76 mandat av totalt 169 på Stortinget. Det trengst 85 mandat for å få fleirtal. Det betyr at ei Ap-Sp-regjering kan søkje følgjande fleirtal:

Fleirtal mot venstre:

* Ap og Sp pluss SV: 89 mandat

* Ap og Sp pluss Raudt og MDG: 87 mandat

* Ap og Sp pluss Raudt og Pasientfokus: 85 mandat

Fleirtal mot høgre:

* Ap og Sp pluss H: 112 mandat

* Ap og Sp pluss Frp: 97 mandat

* Ap og Sp pluss KrF og Venstre: 87 mandat

* Ap og Sp pluss Venstre og Pasientfokus: 85 mandat

Det finst òg konstellasjonar som går på tvers av dei politiske skiljelinjene:

* Ap og Sp pluss MDG og Venstre: 87 mandat

* Ap og Sp pluss Raudt og KrF: 87 mandat

..og slik kan opposisjonen få fleirtal

Men det finst òg ei rekkje fleirtal utanom regjeringa. Opposisjonspartia har følgjande alternativ dersom dei vil tvinge regjeringa i kne:

Fleirtal utanom regjeringa:

* Frp, Høgre, KrF, Venstre, SV og Raudt: 89 mandat

* Frp, Høgre, Venstre, SV og Raudt: 86 mandat

* Frp, Høgre, KrF, Venstre, SV, MDG og Pasientfokus: 85 mandat

Stein trur det er lite sannsynleg at slike alliansar vil sjå dagens lys, men meiner det kan skje dersom presset blir stort nok.

– Det er nok lettare å finne saman i saker der ting hamnar på spissen, til dømes viss det dreier seg om tilliten til ein statsråd eller andre kritikkverdige forhold, seier Stein.

Men Støre har ein fordel

Valforskar Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning (IFS) trur på si side at SV og Raudt vil vere lojale mot Støre dersom situasjonen skulle spisse seg til.

– I verkeleg store saker der livet til regjeringa står på spel, kan Ap-leiar Jonas Gahr Støre vere ganske sikker på at han får støtte frå SV og Raudt, seier Bergh.

Han trur uvanlege konstellasjonar kan finne saman i enkeltsaker i Stortinget, men at det ikkje vil vere aktuelt i behandlinga av statsbudsjettet eller særleg viktige saker der kabinettsspørsmål er ein mogleg utgang.

– SV og Raudt vil ikkje ønskje å setje inn ei borgarleg regjering, og der har Støre ein fordel, seier Bergh.

– Må skjele til opposisjonen

Samtidig må Støre hanskast med ein sterk opposisjon på venstresida som er oppteken både av klima og miljø og oljepolitikk, påpeikar Bergh.

Han meiner det speler inn på regjeringsforhandlingane med Senterpartiet.

– Sjølv om Ap og Sp kan bli samde, må Ap skjele til opposisjonen til venstre for seg i denne typen spørsmål, seier Bergh.

– I saker der Sp kunne tenkje seg å samarbeide med borgarleg side, vil Ap truleg vere oppteken av å finne semje med SV, seier han.

(©NPK)