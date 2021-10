Støre og Vedum ser framsteg i Hurdal: – Vi jobbar grundig

innenriks

Dei to partileiarane uttalte seg til pressa under ein kort luftetur utanfor Hurdalsjøen Hotell.

– Det var eigentleg ikkje målet å snakke med dykk, men det var veldig herleg å få frisk luft, sa Støre, som vart omringa av journalistar då han kom ut for å slå av ein prat med tre Ap-medarbeidarar.

Ifølgje Støre jobbar dei to partia bra med den nye regjeringsplattforma.

– Det går bra. Og det er det same som eg sa i går. Vi jobbar grundig.

Ap-leiaren ville likevel ikkje komme med noko anslag på kor lang tid det vil ta å nå semje.

– Vi kjem til å bli ferdige. Det reknar eg med, sa Støre, som raskt vart utfordra av TV 2s reporter:

– Spørsmålet er når?

– Ja, og det kan eg ikkje svare på.

– Kva har vore vanskeleg?

– Nei, nei, nei, du får ikkje nokon kommentarar på nokon ting. Eg er ute for å trekkje luft.

Vedum: – Hardt arbeid

Dei siste dagane har Arbeidarpartiet og Senterpartiet starta forhandlingane klokka 10 om formiddagen og heldt på til mellom 22 og 23 om kvelden.

NTB veit at Arbeidarpartiet har eit håp om å kunne presentere regjeringsplattforma søndag, men framdrifta er usikker, og forhandlingane kan òg halde fram inn i neste veke.

Ifølgje Vedum må partia gjere vanskelege avvegingar undervegs.

– Det er hardt arbeid, men slik skal det vere når ein har det ansvaret som vi har, sa han til pressa utanfor hotellet.

Vedum ser likevel framsteg i forhandlingane, som no har gått føre seg i over ei veke.

– Kvar dag er jo eitt steg nærare. Det seier seg nesten sjølv.

Ungdomsleiarar på besøk

Til middag torsdag kveld kom òg leiarane i Senterungdommen og AUF til hotellet for å gi innspel til partitoppane.

Dei to ungdomspartileiarane hadde mellom anna med seg klimakrav i ryggsekken.

– Det viktigaste for AUF er at vi må kutte nok klimagassutslepp, og at vi unge skal få same moglegheiter som foreldregenerasjonen, sa AUF-leiar Astrid Hoem til NTB på veg inn til hotellet.

– For oss handlar det først og fremst om å stoppe sentraliseringa. Veldig mange unge har opplevd at lokalsamfunna deira har vorte plukka frå kvarandre bit for bit. Og så handlar det om å skape grøne arbeidsplassar som også kuttar utslepp, og gi eit psykisk helseløft for ungdom, supplerte Senterungdommens leiar Torleik Svelle.

Dei to blir på hotellet til fredag og seier dei er samde om mykje – men at dei er usamde om ulv.

Vendepunkt neste veke

Når søndag blir blinka ut som ein aktuell dag for å leggje fram den nye regjeringsplattforma, er det fordi måndag er dagen for den høgtidelege opninga av det nye Stortinget.

Tysdag legg den avtroppande regjeringa fram forslaget til statsbudsjett for 2022. Når det er gjort, er det venta at statsminister Erna Solberg (H) formelt vil kunngjere avgangen sin til Stortinget og Kongen. Ho vil så halde fram som leiar for eit forretningsministerium fram til den nye regjeringa tiltrer.

I Hurdal er mantraet at det er viktigare å få eit godt forhandlingsresultat enn å bli ferdig raskt.

– Eg synest vi jobbar godt heile vegen. Så er det sjølvsagt alltid vanskelege avvegingar når du skal forme ut ei regjeringsplattform og ein politisk kurs for eit land, sa Vedum til pressa utanfor Hurdalsjøen Hotell.

– Vi bruker den tida vi treng for å klare å få til ein ny og trygg kurs for Noreg, hevda han.

