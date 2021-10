Wizz Air tapte rettssak mot Agder fylkeskommune

innenriks

Det skriv NRK.

Bakgrunnen for kravet er at fylkeskommunen oppmoda sine 3.000 tilsette om å ikkje bruke Wizz Air på tenestereiser. Årsaka var mellom anna at selskapet sette seg imot fagforeiningar.

Flyselskapet meiner at dei har tapt marknadsdelar og omdømme. På grunn av koronapandemien har det vore vanskeleg å berekne økonomiske tap, og selskapet kravde derfor berre at boikotten vart dømd ulovleg.

Det fekk dei altså ikkje medhald i.

Wizz Air må òg betale sakskostnadene frå fylkeskommunen på nesten 340.000 kroner.

Flyselskapet avvikla 14. juni innanlandstrafikken i Noreg, men held oppe tilbodet om utanlandsreiser.

