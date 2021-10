Endringar i innreisereglane

innenriks

Regjeringa innfører krav om innreisekarantene frå Færøyane, Luxembourg, fire regionar i Finland og to regionar i Sverige (Västerbotten og Västmanland), fortel dei i ei pressemelding.

Innreisekarantene blir oppheva for Andorra, Korsika, Kreta, Kypros, Liechtenstein, Sicilia og Spania. Karantene for innreise blir òg oppheva for dei tre regionane Skåne, Västra Götaland og Östergötland i Sverige som er endra frå raudt til oransje.

Innreisekarantene gjeld berre for reisande frå raude, mørkeraude, lilla og grå land.

Personar som har status som verna, må ikkje i innreisekarantene.

