Equinor melder om knallresultat i «vilt» gassmarknad

I ei oppdatering til aksjeanalytikarane fredag opplyser Equinor at dei har brukt derivat for å auke eksponeringa si på spotmarknaden – den kortsiktige marknaden som har stadig endra prisar. Det er i spotmarknaden mesteparten av Equinors gassalg finn stad, skriv Dagens Næringsliv.

«Equinor har brukt derivater for å endre priseksponeringen av disse volumene til spot- og kontrakten for levering nærmeste måned», opplyser Equinor.

På grunn av derivateffekten av stigande gassprisar blir det ein «betydelig gevinst» for eininga for marknadsføring, midtstraum og prosessering, opplyser selskapet.

Det er ukjent kor stor gevinsten blir i tredje kvartal, men DN skriv at det vanlege spennet Equinor operer med for denne driftseininga er mellom 2,1 og 4,3 milliardar kroner. Equinor melder at denne skalaen blir sprengd.

Gassprisane har den siste tida hatt kraftig oppgang. Ein meklar sa onsdag til nyheitsbyrået Reuters at prisane var «helt ville».

