Filippinsk fredsprisvinnar: – Eg er i sjokk

innenriks

Ressa seier til TV 2 at ho er i sjokk over at fredsprisen går til henne. Ho seier ho har fått reiseavgrensingar fleire gonger, men håpar ho får komme seg til Oslo for fredsprisutdelinga.

– Eg er litt i sjokk. Det er verkeleg emosjonelt. Men eg er glad på vegner av teamet mitt og vil takke nobelkomiteen for å anerkjenne kva vi går igjennom, seier Ressa til TV 2.

– Det betyr at vi skal halde fram med å gjere det vi gjer, med ny energi. Det vi alltid har prøvd å gjere, er å skape ansvarleg journalistikk. Det har vorte mykje vanskelegare med inntoget av sosiale medium, som lèt leiarar utnytte algoritmane deira og bryte ned demokratia frå innsida, seier Ressa.

(©NPK)