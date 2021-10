Fleire skyteepisodar i Oslo dei siste vekene bekymrar politiet

innenriks

Det seier leiar for etterforsking og etterretning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid, på ein pressekonferanse fredag morgon i samband med skyteepisoden på Mortensrud torsdag kveld.

– Vi har stor forståing for reaksjonane rundt dette, la Metlid til, men peika òg på at det er arrestasjonar i dei fleste sakene.

Sju personar har vorte skotne på sju veker i Oslo:

Søndag 15. august vart to unge gutar skote i ei T-banevogn ved Skøyenåsen T-banestasjon. Ein av dei vart alvorleg skadd. Gjerningsmannen er arrestert.

Onsdag 25. august vart to menn skotne ved ein oppgang på Trosterud. Begge hamna på sjukehus. Per no har ikkje politiet nokon mistenkte i saka.

Måndag 30. august vart ein mann i 20-åra skoten og skadd ved Brynseng T-banestasjon. Ein mann i 20-åra vart arrestert.

Laurdag 2. oktober vart ein mann alvorleg skadd i ein skyteepisode i Vika i Oslo. Der vart ein tredje person arrestert torsdag.

Torsdag kveld, 7. oktober, er ein mann i 20-åra svært kritisk skadd etter å ha vorte skoten ved Lofsrud skule på Mortensrud. Politiet hadde fredag morgon ikkje arrestert nokon i samband med saka.

Oslo-politiet seier at dei tek skytingane på alvor, men ser ingen samanheng mellom dei.

