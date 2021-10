Journalistane Maria Ressa og Dmitrij Muratov får Nobels fredspris

innenriks

– Ressa og Muratov får prisen for innsatsen for ytringsfridom i Filippinane og i Russland. Dei er samtidig representantar for journalistar som står opp for dette idealet i ei verd der demokrati og pressefridom har stadig trongare kår, heiter det i Nobelkomiteens grunngiving.

I år var det 329 nominerte til Nobels fredspris. Det er det tredje høgaste talet på nominerte nokosinne.

Den norske Nobelkomiteen vil først i midten av oktober seie noko om kva form nobelfeiringa vil få.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre nominerte Ressa til fredsprisen.

Avslører maktmisbruk

– Maria Ressa bruker ytringsfridommen til å avsløre maktmisbruk, valdsbruk og ei autoritær utvikling i heimlandet sitt Filippinane, skriv Nobelkomiteen.

Ho var i 2012 med på å etablere nettstaden Rappler, eit mediehus for undersøkjande journalistikk, som ho framleis leier.

– Som undersøkjande journalist og Rappler-sjef har Ressa markert seg som ein uredd forsvarar av ytringsfridommen. Rappler har retta kritisk søkjelys på den omstridde drapskampanjen til Duterte-regimet mot narkotika.

– Talet på drepne er så høgt at kampanjen har preg av krigføring mot eige folk. Ressa og Rappler har vidare dokumentert korleis sosiale medium blir brukte til å spreie falske nyheiter, trakassere meiningsmotstandarar og manipulere det offentlege ordskiftet.

Forsvarar ytringsfridommen

Dmitrij Andrejevitsj Muratov har i ei årrekkje forsvart ytringsfridommen i Russland under stadig meir krevjande forhold, ifølgje komiteen. Han var i 1993 med på å grunnleggje den uavhengige avisa Novaja Gazeta.

– Sidan 1995 har han vore sjefredaktøren til avisa i til saman 24 år. Novaja Gazeta er den mest uavhengige og prinsipielt maktkritiske avisa i dagens Russland, heiter det.

– Ved sin faktabaserte journalistikk og faglege integritet har avisa vorte ei viktig kjelde til informasjon om lite omtalte og kritikkverdige sider ved det russiske samfunnet.

– Sidan oppstarten i 1993 har Novaja Gazeta publisert kritiske artiklar om alt frå korrupsjon, politivald, urettelege arrestasjonar, valfusk og «trollfabrikkar» til bruk av russiske militære styrkar i og utanfor Russland.