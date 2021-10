innenriks

Kvar fredag slepper Nobels Fredssenter ei fredsdue saman med ei positiv nyheit, for å bidra til å skape håp og optimisme i ei konfliktfylt verd.

Dette er ein skikk som vart innført i fjor.

I dag var den gode nyheita at Nobels fredspris 2021 gjekk til journalistane Maria Ressa og Dmitrij Muratov for sin innsatsen for ytringsfridom i Filippinane og i Russland.

Ei fredsdue blir sloppen frå Nobels Fredssenter på Rådhusplassen i Oslo i samband med at Nobels

