Rørt Støre: – Rett pris til rett tid

Støre var blant personane som hadde nominert Ressa, den filippinske journalisten som fredag vart ein av to fredsprisvinnarar.

– Det er gledeleg og veldig rørande verkeleg å kunne anerkjenne Nobelkomiteens val av fredspris for 2021. Moratov og Ressa er to individ med ekstremt mot som med fare for eige liv gjer sitt arbeid i tenesta til journalistikken. Dei fortener den anerkjenninga denne prisen gir og betydninga for dei er stor, seier Støre.

Han seier at grunnen til at han blir rørt er at han har hatt fleire møte med modige journalistar som gjer jobben sin trass drapstruslar.

– Journalistar blir drepne på jobb, Reportere uten grenser har dokumentert dette. Eg meinte det var rett å nominere dei og ein av dei personane som står fram med stort mot. Det har ho gjort på Filippinane, men stemma hennar ber langt utanfor det, seier Støre.

Han påpeikar at Ressa under eit intervju med Filippinanes president Rodrigo Duterte fekk beskjed om at han kunne drepe henne, men at ho likevel heldt fram med å gjere jobben sin.

