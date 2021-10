Regjeringsforhandlingane: Semje om krafttak for psykisk helse for unge

innenriks

AUF-leiar Astrid Hoem seier til VG at dei har fått gjennomslag for eit «tydeleg krafttak for psykisk helse for unge».

Det inneber ei styrking av skulehelsetenesta med ein konkret opptrappingsplan, opplyser leiar i Senterungdommen, Torleik Svelle.

– Skulehelsetenesta vil vere der oftare enn ein er vant til. Vi håpar at dei vil vere der kvar dag, seier Hoem.

Satsinga inneber òg gratis hjelp i offentleg psykisk helsehjelp for pasientar til og med 25 år, meir lågterskeltilbod på nett, og det skal løyvast pengar til lågterskeltilbod i kommunane slik at ein kan få hjelp utan tilvising.