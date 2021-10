SSB: Høg del 14-åringar sikta for vald og mishandling

innenriks

– 14-åringar skil seg veldig ut i 2020, seier kriminolog Reid Jone Stene, til Aftenposten.

Han er ansvarleg for statistikken for lovbrot i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Blant gjerningspersonane i 2020 finn vi 3.055 barn som gjorde seg skuldig i lovbrot før dei fylte 15 år. Halvparten av desse var 14 år, og nær ein tredel var 13 år då hendinga skjedde, viser SSB-tala.

Alderstrinnet 14 år har i lengre tid hatt flest sikta for både skadeverk og tjuveri. Dette gjeld særleg dei mindre grove lovbrota, som mellom anna butikktjuveri. Men dei siste tre åra gjeld dette òg for lovbrotsgruppa vald og mishandling.

– 14-åringar utgjer ein liten del av alle som blir teke for lovbrot. Men det spesielle er at dersom du ser på kvart alderstrinn, så er det høgast del som er registrert som gjerningspersonar for både skadeverk, tjuveri, vald og mishandling og seksuallovbrot blant 14-åringar, seier Stene i SSB.

