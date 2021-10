Solberg gratulerte fredsprisvinnarane

innenriks

– Denne prisen er ei støtteerklæring til pressefolk og journalistar over heile verda, sa Solberg under eit pressemøte fredag ettermiddag.

Ho understreka òg kor viktig fakta og kritisk journalistikk er.

– Både ytringsfridommen og informasjonsfridommen er ein viktig føresetnad for demokrati og eit vern mot krig og konflikt.

På spørsmål om prisen kan påverke Noregs forhold til Russland, svarte Solberg:

– Eg registrerer at Putins pressetalsmann har gratulert, såg det tenkjer eg at går fint, sa Solberg og la til at Nobelkomiteen er uavhengig frå norske styresmakter.

Nobelkomiteen viser til at Maria Ressa og Dmitrij Muratov får prisen for innsatsen sin for ytringsfridom i Filippinane og Russland.

(©NPK)