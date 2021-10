Støre og Vedum droppar Stortinget for å forhandle vidare

innenriks

NTB får stadfesta at både Støre og Vedum blir på hotellet.

Dei to partileiarane glimrar dermed med sitt fråvær frå møtet på fredag i Stortinget, der valresultatet skal endeleg godkjennast.

For å gjere fråværet mogleg, tek partia i bruk systemet med Stortinget med utbytting av representantar, slik at det politiske styrkeforholdet i Stortinget blir halde oppe sjølv om nokre av representantar manglar.

Arbeidarpartiet og Senterpartiet har dei siste dagane vore i intensive møte på Hurdalsjøen Hotell for å hamre ut ei ny regjeringsplattform. Møta varte utover kvelden torsdag, og fredag klokka 10 starta dei opp igjen.

Forhandlingane er i sluttfasen, og NTB veit at det i Arbeidarpartiet er aukande håp om at regjeringsplattforma skal kunne leggjast fram søndag. Men det er òg mogleg at forhandlingane vil halde fram inn i neste veke.

Støre og Vedum vil truleg møte pressa seinare fredag for å oppdatere om framdrifta. Laurdag er det venta at dei vil vere i Oslo for å vere med under konstitueringa av det nye Stortinget.

Dei to partia forhandlar om ei ny mindretalsregjering.

(©NPK)