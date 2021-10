Støre-regjeringa satsar på psykisk helse for unge

innenriks

Det er ungdomspartia som har fått gjennomslag for satsinga. AUF-leiar Astrid Hoem og Senterungdommens leiar Torleik Svelle delte nyheita med pressen i Hurdal fredag.

Skulehelsetenesta skal styrkjast gjennom ein konkret opptrappingsplan. Det skal òg løyvast pengar til lågterskeltilbod i kommunane slik at ein kan få hjelp utan tilvising.

Ei digital teneste for ungdommar bemanna med helsepersonell skal opprettast. Målet er at tenesta skal no unge på alle plattformer.

– Skulehelsetenesta vil vere der oftare enn ein er vant til. Vi håpar at dei vil vere der kvar dag, seier Hoem, ifølgje VG.

Prislappen for den store satsinga er førebels ukjend.

– Men det skal bli billigare og betre over heile landet, lovar Hoem ifølgje Dagbladet.