Ekspolitimann frifunnen for vald under avhøyr

innenriks

Agder lagmannsrett har einstemmig frifunne ein no pensjonert politimann. Det skriv Fædrelandsvennen. Mannen (58) var tiltalt for å ha gått til angrep på ein narkotikasikta person (24) under avhøyr, men nekta for at han gjorde noko straffbart.

– Lagmannsretten er komme til at NN ved handlemåten sin heldt seg innanfor rammene for maktbruk som politilova og politiinstruksen gir anvising på, heiter det i dommen.

I tingretten vart politimannen funnen skuldig i valdsbruk og grovt brot på tenesteplikta, men no har lagmannsretten frifunne han på alle punkt.

– Han er svært letta og tilfreds med domsresultatet, og veldig glad for å bli trudd av ein samla rett, seier forsvarar Carl Henning Leknesund til Fædrelandsvennen.

