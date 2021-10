FHI: Koronapandemien ramma skeivt i Noreg

innenriks

– Barn og unge har sannsynlegvis hatt den største belastninga av tiltaka, seier direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

FHI la måndag fram oppsummeringa si av koronapandemien i Noreg.

Veit ikkje kva det betyr på sikt

Våren 2021 var gjennomsnittleg 25 prosent av skulane heilt eller delvis stengde, men det var store geografiske forskjellar, viser rapporten. I Møre og Romsdal var 11 prosent av skulane stengde, mot heile 60 prosent i Oslo.

Oslo og Viken har stått for 61 prosent av alle melde tilfelle så langt, ifølgje rapporten.

– Vi veit ikkje kva det vil bety på sikt for vidare skulegang og livsløp og vil følgje opp dette, seier Stoltenberg.

Sosial og økonomisk skeivskap speler òg inn.

– Dei som har foreldre som ikkje i same grad kan hjelpe dei heime, og dei som var utsette frå før, er hardare ramma, seier ho.

– Kunne truleg hatt mindre nedstenging

Samtidig er risikoen for å bli alvorleg sjuk og døy større blant dei eldre.

Befolkninga over 60 år har stått for 8 prosent av smitten, men over 90 prosent av dødsfalla. Dei mellom 0 og 39 år har stått for nesten 70 prosent av smittetilfella, men berre 0,7 prosent av dødsfalla.

Blant yngre og åleinebuarar er det flest som har fortalt at dei har kjent seg einsame og isolerte.

– Vi meiner at det er sannsynleg at ein kunne klart seg med mindre nedstenging. Men vi har for dårleg kunnskapsgrunnlag. Tendensen har derfor vore å slå til hardare fordi ein har vore bekymra for å ikkje kunne halde kontrollen, seier Stoltenberg.

FHI har heile tida vore oppteken av at ein må prøve å halde skulane opne så mykje som mogleg, ifølgje FHI-direktøren.

– Vi har i fleire tilfelle meint at vi burde strekke det lengre, seier ho.

Må ha tilbod til utsette

I tillegg har tenestene særleg til dei mest utsette gruppene vore reduserte under pandemien, mellom anna når det gjeld psykisk helse og barnevernstenester.

Det er ein viktig lærdom for framtida, meiner Stoltenberg.

– Vi må styrkje beredskapen og krisehandteringa ved mellom anna å ha gode planar for korleis skular, barnehagar og tenester for utsette barn og unge skal haldast i gang i ei slik krise.

Meir smitte i innvandrargrupper

Utanlandsfødde stod for rundt 40 prosent av alle sjukehusinnleggingar frå mars 2020 til februar 2021. Innvandrargrupper har vore og er framleis overrepresentert blant innlagde.

Ei årsak er lågare vaksinasjonsdekning i denne gruppa. Også bu- og arbeidsforhold speler inn.

– Det har òg vore meir smitte i nokre av desse gruppene, slik at sjansen for å bli utsett for alvorleg sjukdom, har vore større.

– Og så er det openbert at vi ikkje har nådd like godt fram til enkelte av desse gruppene, seier ho.

Hittil har rundt 332.000 nordmenn, eller 6 prosent av befolkninga, vorte smitta med koronaviruset, blir det anslått. Utanlandsfødde stod for rundt 40 prosent av alle sjukehusinnleggingar frå mars 2020 til februar 2021.

