Fagfolk slår alarm om nedleggingar av psykiatriske sjukehus

Dei neste åra er det planlagt nedleggingar av ei rekkje psykiatriske sjukehus i Noreg. No roper fagfolk varsku, skriv Dagsavisen. Dei neste åra skal all rus og psykiatri i Oslo blir flytta til nye Aker sjukehus, som betyr at Gaustad og Dikemark blir lagt ned. I Asker skal Blakstad leggjast ned. Også i Nord-Noreg, Trøndelag og på Sørlandet vurderer helseføretaka planar om samlokalisering og sentralisering av psykiatriske avdelingar.

I førre veke vart det stifta ei ny nasjonal aksjonsgruppe, Nasjonal aksjon for bevaring og utvikling av dei psykiatriske sjukehusa. Gruppa har som mål å stanse nedbygging og sentralisering av psykiatriske sjukehus og består av ei blanding av aksjonistar, fagfolk og brukarar.

Svein Haugsgjerd, psykiater og tidlegare overlege ved Gaustad sjukehus, er blant stiftarane av aksjonsgruppa. Han meiner helseføretaksmodellen er kjernen av problemet.

– I føretaka ligg midlar til drift og investering i den same botnskrapa kista. Når ein skal gjere nokre investeringar, slik ein planlegg no i Oslo, må ein prøve å skape ein eigenkapital ved å spare så godt ein kan og ved å selje desse verdifulle tomtene i staden for å renovere dei, seier Haugsgjerd.

