Frykt for at villreinen på Hardangervidda skal bli utrydda

– Det vi fryktar aller mest er at ei handfull personar i Mattilsynet og Veterinærinstituttet skal klare å overtale ein statsråd til at det er lurt å utradere eller rasere stammen på Hardangervidda før ein har eit grunnlag som er godt nok til å forsvare eit så drastisk tiltak, seier Endre Lægreid, leiar for Villreinnemnda på Hardangervidda, til NRK.

Under villreinjakta i fjor vart det skote ein villreinbukk som var smitta av skrantesjuke. Det førte til at Mattilsynet og Veterinærinstituttet fekk gjennomslag i Landbruks- og matdepartementet for å skyte alle reinsdyrbukkar over 3,5 år.

Det er ikkje funne skrantesjuke under årets jakt, men Mattilsynet vil ikkje friskmelde villreinstammen i år. Dei har òg som mål å redusere bestanden frå omtrent 6.000 dyr no, til eit genetisk levedyktig nivå på 500–1.000 dyr innan 2–3 år. Dette ønsket får ordførarane rundt Hardangervidda til å protestere.

– Eg meiner det vil vere eit dramatisk brot mellom statleg og lokal forvaltning, seier ordførar i Vinje, Jon Rikard Kleven.

Mattilsynet svarer at det ikkje er eit mål å utrydde villreinstammen på Hardangervidda. Klima- og miljødepartementet skriv til NRK at det er behov for meir kunnskap om kva som er ein levedyktig bestand før det blir vurdert å redusere villreinstammen.

