Jenteprisen til arbeid for å få innvandrarkvinner i lønt arbeid

– Det er så fint når nokon legg merke til den jobben vi i Moving Mamas gjer og ser kva det gjer for kvinner og jenter. Vi håpar at denne prisen vil gjere oss meir kjente, få nye kundar og samarbeidspartnarar sånn at fleire Mamas får moglegheit til inkludering og inntekt gjennom oss, seier gründer og styreleiar Kirstine Holst i Moving Mamas.

Selskapet som sidan 2015 jobba for å få fleire innvandrarkvinner i lønt arbeid, har hittil hatt om lag 100 førstegenerasjons innvandrarkvinner gjennom utdanningsprogrammet sitt.

– Å få leve frie liv i Noreg handlar mykje om eiga inntekt, men òg om kunnskap om samfunnet og gode nettverk, seier Holst.

Det er Plan International Noreg og Costume som årleg deler ut Jenteprisen i samband med FNs jentedag 11. oktober. I år er det tiande gong prisen, som går til ein som har gjort ein ekstra innsats for likestilling og har arbeidd med å stoppe diskriminering, vald og overgrep mot jenter, blir delt ut.

