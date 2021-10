Legevikar opptredde uansvarleg, ifølgje Statsforvaltaren

innenriks

I mai 2021 fekk Statsforvaltaren i Vestland ei bekymringsmelding frå Bergen kommune om mogleg feilhandtering av koronavaksinar. Økonomisk inntening og mogleg sal av tomme hetteglas var blant sakene meldinga tok opp. Statsforvaltaren har konkludert med at fastlegevikaren ikkje var motivert av økonomisk vinning, men at det var uforsvarleg å handle i strid med retningslinjene for opptrekk og transport av vaksinar.

Fastlegevikaren innrømde å ha vist bort pasientar han meinte ikkje var i risikogruppa på grunn av vaksinemangel. På slutten av dagen hadde dei likevel tre vaksinedosar igjen. I tillegg vart det trekt opp ein ekstra dose frå restar av to hetteglas. Legen tok med dei fire dosane til Bergen legevakt, der fire helsepersonell vart vaksinerte på parkeringsplassen.

Legen har forklart at han meinte det ville vere uetisk å kaste vaksinar når det var vaksinemangel.

Statsforvaltaren skriv at saka er avslutta frå deira side, med påpeiking av pliktbrotet og rettleiing til legen.

