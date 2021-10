Over 730.000 flaug frå Avinors flyplassar i den første haustferieveka

innenriks

Ei oppdatering frå selskapet viser at 733.469 flypassasjerar reiste frå Avinors flyplassar då store delar av Sør- og Austlandet hadde haustferie førre veke, skriv E24.

Samla sett er det framleis langt igjen til normaltilstand for luftfarten etter kriseåret 2020, med 35 prosent færre passasjerar samla sett i 2021 enn i normalåret 2019.

Tala viser òg at det framleis er lengst unna normalen for utanlandsreisande, 37 prosent færre reiste utanlands samanlikna med 2019. For innlandsreisande var det 18 prosent færre. Dette er førebelse tal som kan liggje litt lågare enn dei faktiske passasjertala.

Den travlaste dagen førre veke var søndag, då over 138.000 passasjerar flaug.

(©NPK)