Politiet i Bergen trekkjer rettssak etter brannen i Framohallen

I 2018 vart tre tenåringar sikta for å ha stått bak brannen i Framohallen i Fyllingsdalen i Bergen 4. juli same år. Dei mistenkte var ei jente og to gutar i alderen 17-19 år, som vart identifiserte ved hjelp av bilete frå overvakingskamera.

No opplyser politiet at rettssaka mot ein av mennene, som skulle starte denne veka er avlyst, melder Bergens Tidende.

– Saka er trekt etter gjennomgang av bevis. Vi meiner han var til stades, men spørsmålet gjaldt om vi kunne bevise involveringa hans i retten, seier politiadvokat Kjersti Katrine Svendsen til avisa.

Politisaka mot dei to andre involverte vart løyste med konfliktråd i sommar.

