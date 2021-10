innenriks

Telemarksavisa skriv at Vegvesenet åtvarar bilistar som skal over fjellet på E134 over Haukelifjell.

– Køyr forsiktig og hugs vinterdekk, er oppmodinga frå Vegvesenet.

Også på fylkesveg 55 over Sognefjellet har snøen falle.

