Stortingspresidenten: Gjenopning og gjenreising vil prege arbeidet

innenriks

Under opningstalen måndag trekte nyvald stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) fram gleda over at pleksiglasa i nasjonalforsamlinga no er fjerna.

– Vi har tru på at pandemien syng på siste verset, sa Hansen.

Ho meiner verdssamfunnet har vore sett på ei stor prøve både politisk, økonomisk, sosialt og verdimessig.

– Gjenopning – på nokre område gjenreising – kjem òg til å prege arbeidet vårt i vekene og månadene som kjem. Det same vil behovet for å hauste lærdommar gjere, sa stortingspresidenten.

Ho seier framtida er uviss, men meiner politikarane må jobbe med å finne løysingar og forsvare grunnprinsippa til demokratiet.

– Ingen visste at vi skulle gå ein pandemi i møte då vi tok fatt på førre stortingsperiode. På same måte veit vi ikkje kva den kommande perioden vil medføre, sa Hansen.

(©NPK)