Det dreier seg om 28 tilfelle etter bruk av Moderna-vaksinen Spikevax, mot 6 med Pfizer-vaksinen Comirnaty, skriv Folkehelseinstituttet (FHI).

I førre veke kom FHI med ei tilråding om at menn under 30 år tek Pfizers koronavaksine. Samtidig stansa Sverige all Moderna-vaksinasjon av denne gruppa.

– Sjølv om biverknaden er sjeldan, ser vi at det er ein høgare førekomst av myokarditt blant unge menn etter andre dose Spikevax, seier assisterande direktør Geir Bukholm ved FHI.

