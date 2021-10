Trontalen til kongen: Farlege klimaendringar er den største utfordringa i tida vår

innenriks

– Farlege klimaendringar er den største utfordringa i tida vår. Noreg skal redusere eigne utslepp av klimagassar i tråd med dei internasjonale forpliktingane våre. I tillegg skal vi støtte fattige land i arbeidet deira, sa kongen då han las opp trontalen på vegner av regjeringa i Stortinget måndag.

Talen er den siste under Erna Solbergs noverande statsministerperiode. Trontalen gir uttrykk for hovudlinjene i arbeidsprogrammet og politikken til regjeringa for det kommande året.

– Norske utslepp går ned. Førre periode la regjeringa fram planen for ytterlegare utsleppskutt fram mot 2030. No skal denne planen setjast i verk, seier kongen.

På vegner av regjeringa trekkjer han fram det å sørgje for at prisen for å sleppe ut klimagassar må opp, som det viktigaste tiltaket.

– Det er nødvendig for å skape ein marknad for nye, klimavennlege løysingar og ny teknologi, heiter det i talen.

