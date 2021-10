Under halvparten seier ja til å bruke munnbind

innenriks

Delen som i oktober er positive til munnbind, er 14 prosentpoeng lågare enn i september, og han har ikkje vore lågare sidan juli i fjor.

– Opningsfasen med fallande smittetrend har fått folk flest til å vrake munnbindet, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion, som står bak undersøkinga.

60.000 nordmenn er gjennom pandemien spurt om haldninga til munnbind.

Ein av tre på offentleg stad

No svarer berre 36 prosent at dei som regel brukar munnbind på offentlege stader der det er vanskeleg å halde ein meters avstand. Dette er ein nedgang på heile 26 prosentpoeng frå september og det lågaste nivået som er målt.

– I motsetning til store delar av verda som held fast på munnbind, vender nordmenn tilbake til kvardagen som var, sjølv om det framleis ikkje er vanskeleg å få auge på munnbind i bybiletet, seier Clausen.

I veka som gjekk, oppgav 68 prosent av nordmenn at dei støttar gjenopninga til regjeringa av Noreg med fjerning av dei fleste smitteverntiltaka. Dette utgjer ein auke på 9 prosentpoeng frå veka før.

Fleire bekymra for familien enn seg sjølv

Så langt i oktober seier 23 prosent at dei er bekymra for å bli smitta, ned 7 prosentpoeng frå september og det lågaste nivået under heile pandemien.

39 prosent er no bekymra for at nokon i familien skal bli smitta. Det er 8 prosentpoeng lågare enn i september og er òg klart lågast under pandemien.

Totalt er 140.000 nordmenn spurde om frykt for smitte heilt sidan dei strenge koronatiltaka vart innførte i mars i fjor.

