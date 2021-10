Økonomiprofessor: Lite pengar å flytte på for ny regjering

innenriks

– Dei kan pynte på nokre mindre beløp. Men det ikkje snakk om meir enn eit par prosent, seier Grytten til NTB.

Han tek utgangspunkt i at statsbudsjettet vil liggje på om lag 1.500 milliardar kroner. Då vil den påtroppande regjeringa – og etter kvart forhandlingar med budsjettpartnar – kunne flytte på rundt 30 milliardar kroner, ifølgje Gryttens resonnement.

– Og i realiteten blir det neppe så mykje heller, seier han.

Tysdag går finansminister Jan Tore Sanner (H) for siste gong opp på Stortingets talarstol for å leggje fram forslaget Solberg-regjeringa har til statsbudsjett. Det dannar utgangspunktet for arbeidet til den nye regjeringa.

– Mykje ligg fast

Hovuddelen av statsbudsjettet ligg fast, uansett: Utbetalingar gjennom folketrygda, overføringar til kommunane og helsevesenet står for brorparten, deretter følgjer samferdsel, Forsvaret og høgare utdanning.

Grytten meiner det er tre forhold som tilseier at påtroppande statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og regjeringa hans neppe vil få endra særleg mykje:

* Dei har dårleg tid til å få gjort endringar i den såkalla tilleggsproposisjonen, og dessutan å forhandle fram semje med budsjettpartnar for å finne fleirtal i Stortinget.

* Det vil liggje mange føringar fast i budsjettet til Solberg-regjeringa som det er vanskeleg å endre på.

* Arbeidarpartiet og Senterpartiet kom med ei rekkje lovnader under koronapandemien og har vore meir sjenerøse enn den sitjande regjeringa.

– Føringar

Budsjettlekkasjen frå bistandsbudsjettet, som blir auka med 3,8 milliardar kroner, er eit godt døme på postar det vil vere vanskeleg å endre vesentleg på, ifølgje Grytten. Ein femdel av pengane skal gå til klimatiltak, og SV, MDG og Raudt vil ikkje godta at satsinga forsvinn, meiner han.

– Då har den nye regjeringa ikkje anna val enn å vende seg til høgresida. Og det kan eg aldri tenkje meg at dei vil gjere, ikkje i det første budsjettet sitt. Dessutan vil vel dei avtroppande regjeringspartia òg seie: Dette er deira problem, seier Grytten, som er professor i økonomisk historie ved Noregs handelshøgskole.

Tilbake til handlingsregelen

Den nye regjeringa har eit visst handlingsrom til å reversere avgjerder ho er usamd i, men det er vanskelegare å gjere noko med totalramma på budsjettet dersom handlingsregelen skal leggjast til grunn, seier Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank. Etter to ekstraordinære år under pandemien skulle det berre mangle at det kjem ei innstramming, meiner han.

– Det er ikkje behov for ein så stimulativ økonomisk politikk i 2022 som i 2021. Spørsmålet er kor stramt det blir, seier Jullum.

Sanner har sjølv varsla at målet er å liggje under 3 prosent i oljepengebruken i budsjettforslaget. No som koronakrisa er over, er det på tide å gå tilbake til handlingsregelen som rettesnor.

– Men det er jo òg ein betydeleg pengebruk. Oljefondet nærmar seg 12.000 milliardar kroner – så det vil uansett bety om lag 350 milliardar kroner, seier han.

