Aksjon mot ulovleg hummarfiske – 20 melde

Aksjonen var eit samarbeid mellom politiet, Kystvakta og Fiskeridirektoratet og gjekk føre seg frå klokka 7 til 16 tysdag.

– Resultat vart over 20 meldingar på mellom anna feil maks/minstemål på hummar og mangelfull merking av teiknar, opplyser Søraust politidistrikt på Twitter.

Startskotet for årets hummarfiske gjekk for halvanna veke sidan. Over 1.300 personar er påmelde berre frå Vestfold, men politiet som deltok i aksjonen på tysdag med politibåt, fekk erfare at ikkje alle hadde sett seg inn i reglane, skriv Tønsbergs Blad.

Hummarfisket varer fram til og med 31. november.

