Ankesaka mot kulturprofil Gaute Drevdal er i gang

Drevdal vart i fjor sommar dømt for ni sovevoldtekter i tingretten. Han har heile tida nekta straffskuld og anka dommen.

Då ankesaka starta tysdag morgon, nekta Drevdal igjen straffskuld. Han svarte «ikkje skuldig» på kvart tiltalepunkt som vart lese opp, skriv Dagbladet.

I aktor Trude Antonsens innleiingsforedrag kom det fram at det har komme to nye politimeldingar mot Drevdal etter at det vart teke ut tiltale mot han, skriv VG.

– Medan vi var i tingretten kom det endå ei melding mot Drevdal, den er lagd bort på bevisstillinga, sa Antonsen.

Vidare opplyste ho at det òg har komme endå ei politimelding som framleis ikkje er påtaleavgjort.

Dei fleste av dei fornærma i saka mot han var ein del av kultur- og utelivsmiljøet rundt Drevdal, som mellom anna var redaktør for magasinet Natt & Dag mellom 1995 og 2004 og pressesjef i Hovefestivalen mellom 2007 og 2014. Han vart til å byrje med omtalt som «kulturprofilen» i media.

I tingretten vart han dømd til 13 og eit halvt år i fengsel for valdtektene og for seksuell omgang med ei 15 år gammal jente.

– Ein er ikkje samd i den vurderinga tingretten har gjort. Skuldingane må vurderast presist kvar for seg og ikkje sammensausast, skreiv advokat Ida Andenæs i ein e-post til NTB søndag.

Saka i lagmannsretten skal behandlast over 35 dagar fordelte på nesten to månader.

