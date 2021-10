Arnstad held fram som parlamentarisk leiar

innenriks

Arnstad har hatt ei viktig rolle i regjeringsforhandlingane med Arbeidarpartiet i Hurdal, og undervegs har ho vore både ønskt, etterspurt og foreslått til ei rekkje sentrale statsrådspostar, skriv Adresseavisen.

Arnstad stadfestar overfor avisa at ho ikkje kjem til å vere blant den påtroppande statsministeren Jonas Gahr Støres nye statsrådar når dei blir presenterte torsdag.

– Eg vil ikkje spekulere på kva som hadde skjedd om vi hadde ein annan type regjering. No som vi har ei mindretalsregjering, er det naturleg at eg med bakgrunnen min blir her i Stortinget, seier Arnstad til avisa.

– Dette handlar ikkje om meg. Men det at vi no får mindretalsregjering, gjer at vi samla sett må ha meir musklar her i Stortinget, seier ho.

Rigmor Aasrud blir på si side Aps nye parlamentariske leiar, ifølgje avisa.

