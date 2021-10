Domstolane må framleis vente på opptak i retten

innenriks

– Vi er svært overraska og skuffa over at forslaget til statsbudsjett for 2022 ikkje prioriterer midlar til lyd- og biletopptak av rettssaker. Manglande dokumentasjon av det som blir forklart av vitner og partar i tingrettane, er ei alvorleg svakheit med rettssystemet vårt, seier direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen.

Skuffelsen kjem av ifølgje Urke at temaet har vore diskutert i nær 20 år utan at noka regjering har prioritert saka i budsjetta.

– Og vi er overraska fordi vi trudde at budsjettavtalen mellom regjeringa og Framstegspartiet for budsjettåret 2021 hadde løyst denne saka ein gong for alle, seier han.

Gjennom avtalen vart det sett av 25 millionar kroner til opptak i retten. Administrasjonen har lagt til grunn at det var meint som ei varig rammeauke som ville gjere det mogleg å gjennomføre tiltaket i alle domstolar innanfor ei tidsramme på fire til seks år.

– No viser det seg at løyvinga er eit eingongsbeløp for budsjettåret 2021, og då er vi nesten tilbake til start, seier direktøren.

Utan midlar til opptaksutstyr kan ikkje domstolane følgje opp ei lovendring frå 2005 om opptak i retten.

– Det er viktig for rettstryggleiken å kunne kontrollere om nokon endrar på forklaringa si når ei sak har vorte anka frå tingretten til lagmannsretten, seier Sven Marius Urke.

Han viser òg til at opptak kan vere avgjerande i saker om gjenopptaking av straffesaker.

(©NPK)