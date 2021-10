innenriks

I tillegg foreslår regjeringa å fjerne den såkalla bagatellgrensa for eigendelar.

I dag får ikkje pasientar som har betalt mindre enn 200 kroner over eigendelstaket, refundert denne utgifta. No foreslår regjeringa å fjerne denne grensa frå 1. januar, noko som betyr at kvar krone som blir betalt i eigendelar over taket, blir refundert.

Éin av fire nordmenn har i dag frikort.

