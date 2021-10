Endå ein sikta etter skytinga i Vika i Oslo – blir etterlyst internasjonalt

innenriks

– Oslo politidistrikt har sikta endå ein person i saka der ein 22 år gammal mann vart skoten i parkeringshuset ved Oslo Konserthus. Politiet er kjent med at vedkommande har forlate landet og har starta arbeidet med å etterlyse vedkommande internasjonalt, skriv Oslo politidistrikt i ei oppdatering tysdag ettermiddag.

Frå før sit to personar i varetekt, medan ein person er lauslaten i saka.

Det var laurdag morgon at ein mann vart alvorleg skadd i ein skyteepisode i Vika i Oslo. Politiet opplyste kort tid etter at hendinga vart etterforska som eit drapsforsøk.

– Politiet byrjar å få god kontroll over dei sentrale personane knytt til hendingsgangen og har per no ikkje planar om fleire arrestasjonar, skriv politiet tysdag.