Fleire milliardar kroner ekstra til kommunane

innenriks

– Til neste år foreslår vi å auke dei frie inntektene til kommunane med 2 milliardar kroner, seier Astrup til kanalen nokre timar før statsbudsjettet blir lagt fram.

Kommunalministeren opplyser òg at kommunane vil få varig auka skatteinntekter på 3,2 milliardar kroner.

– Dei vil òg få over 5 milliardar kroner meir i inneverande år enn det dei såg for seg ved byrjinga av året, noko som kjem på toppen av dei 3,2 milliardar kronene. Så det er betydeleg auke i inneverande år, noko som gir eit godt utgangspunkt for neste år, seier han.

(©NPK)