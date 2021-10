Foreldrefrådraget blir utvida

innenriks

Dei to øvre grensene i foreldrefrådraget skal ifølgje forslaget erstattast av éi øvre grense på 25.000 kroner som gjeld for kvart barn. Grepet vil styrkje økonomien i småbarnsfamiliane, seier finansminister Jan Tore Sanner (H)

Foreldrefrådraget blir gitt for utgifter til pass og stell av barn under tolv år. I år får ein 25.000 kroner i frådrag for det første barnet og 15.000 kroner for kvart barn etter dette.

Endringa inneber ei skattelette på om lag 2.200 kroner for kvart barn utover det første samanlikna med reglane frå 2021.

(©NPK)