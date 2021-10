Innsatsen mot partnardrap blir styrkt i budsjettforslag

innenriks

2 millionar kroner blir foreslåtte til etablering av ein kommisjon som skal gjennomgå partnardrap.

Ifølgje ein rapport frå eit regjeringsoppnemnt utval kjem partnardrap sjeldan utan forvarsel. I sju av ti tilfelle var det registrert vald før drapet, noko regjeringa meiner viser at det er eit betydeleg potensial for førebygging i desse sakene.

– Vald i nære relasjonar er alvorleg kriminalitet som i verste fall tek liv. Vi skal setje offera i sentrum, utnytte potensialet for førebygging betre og sørgje for at kunnskapen om faresignal er kjende for alle som møter valdsutsette, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Formålet med arbeidet til kommisjonen skal vere læring og vidareutvikling av arbeidet med å førebyggje partnarvald og partnardrap.

