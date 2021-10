Julebrusen er på veg

innenriks

Denne veka blir julebrusen køyrd ut til butikkar over heile landet. For nokre litt for tidleg, for andre ikkje tidleg nok. Det er stor interesse for julebrusane, som har eigne fansider på Facebook. Berre Hamar og Lillehammer julebrus har 62.000 medlemmer, og interessa er like stor for Dahls julebrus i Trøndelag. Andre føretrekkjer den raude julebrusen frå Ringnes.

– Ein tullar ikkje med julebrusen til folk. Den skal smake likt kvart år og sjå ut som han alltid har gjort. For mange er den nok ein like viktig del av julebordet som ribbe og pinnekjøtt. Det er smaken av jul som no blir køyrd ut, seier kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes i ei pressemelding.

