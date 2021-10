Kongehuset får 24,6 millionar i «lønn» neste år

innenriks

Den totale apanasjen for kongehuset var i år snautt 23,8 millionar kroner og blir auka i statsbudsjettet for 2022 til 24,6 millionar kroner.

Apanasjen til kongeparet er foreslått auka med rundt 470.000 kroner frå 13 millionar kroner i år, medan kronprinsparet får ein auke på nesten 390.000.

Apanasjen skal dekkje personlege utgifter for dei kongelege, og dessutan utgifter til drift, vedlikehald og utvikling av private eigedommar. For kronprinsparet skal apanasjen òg dekkje utgifter til nokre offisielle oppdrag.

Løyvingar til drifta av det kongelege hoffet blir auka med 4,7 millionar kroner til vel 228 millionar for neste år.

Utgiftene til særskilde prosjekt er redusert betrakteleg, med over 30 millionar, til 57 millionar kroner. Hovudårsaka er at sikringsprosjekt for dei statlege og private kongelege eigedommane snart er i mål.

Når alle utgiftene blir tekne med, er det sett av litt i underkant av 300 millionar kroner til kongehuset i forslaget til neste års statsbudsjett. Det er ein nedgang på 7,9 prosent frå årets totalbudsjett.

