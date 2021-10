Løyndomsfull Solberg om avskjedsmøtet med kongen

innenriks

To gonger trefte Erna Solberg kong Harald tysdag i samband med det kommande regjeringsskiftet. Først om morgonen då ho fortalde kongen at ho ville kunngjere Stortinget at regjeringa ville gå av, og sidan klokka 13 då ho overleverte kongen det formelle avskjedsbrevet i statsråd.

– Vi hadde ein hyggjeleg samtale om det, sa Erna Solberg med eit lurt smil då ho vart spurd om møta på pressekonferansen i statsministerbustaden.

– Det er alltid nokre hyggjelege ord, men det er ein veldig viktig regel i Noreg og det er at det kongen seier i statsråd til statsrådane sine, det blir der. Og det han seier til statsministeren på tomannshand, det blir der også, sa Solberg.

