Listhaug: – Høgre er ikkje til å kjenne igjen

– Høgre er ikkje lenger til å kjenne igjen, seier Listhaug i ein kommentar til NTB.

Ho viser mellom anna til dei auka straumprisane og at regjeringa kuttar elavgifta på 1,5 øre – noko som utgjer 225 kroner i året for ein gjennomsnittsfamilie. Det er for puslete, meiner Listhaug.

– Det meste vanlege folk er avhengig av, blir dyrare med dette budsjettet. Straumprisane har gått i taket. Vi burde heller fjerne elavgifta og kutte bilavgiftene framfor at bilistane skal brukast som mjølkeku for å finansiere enorme aukar i bistands- og klimabudsjetta, seier ho.

Ho peikar òg på at vanlege grensehandelsvarer blir dyrare i ei tid då mange arbeidsplassar har vorte flytta heim frå Sverige.

– Vi må slutte å sponse Sverige og heller sørgje for å behalde arbeidsplassane i Noreg. Sidan koronapandemien stengde grensene har vi sett tydeleg kor enorm grensehandelen er, og kor mange arbeidsplassar som står på spel, seier ho.

