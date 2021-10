Mann dømt for fyllekøyring på elsparkesykkel – som den første i Noreg

innenriks

Agder lagmannsrett dømde mannen til fengsel på vilkår i 14 dagar i tillegg til ei bot på 15.000 kroner for aktlaus køyring med elsparkesykkel, skriv Varden. I tingretten fekk mannen ei bot på 18.000 kroner, som påtalemakta anka.

Det var i fjor at mannen var i ei ulykke med elsparkesykkel i Oslo. Han kryssa trikkeskinnen rett framfor ein trikk, sklei på skjena og kolliderte med ein kum som stakk opp på grunn av vegarbeid. Trikkeføraren vart vitne til ulykka.

– Eg vart liggjande i trikkeskinna og kunne vorte køyrt over av trikken viss ikkje ein forbipasserande hadde stoppa han, seier 41-åringen frå Telemark til Varden.

Lagmannsretten meiner køyringa var så grov aktlaus, promillen så høg og skadepotensialet både for han sjølv og andre så stort at mannen måtte ha fengselsstraff for det. Det er første gong det skjer.

– Lagmannsretten har ikkje funne døme frå rettspraksis på straffutmåling for alkoholpåverka føring av elsparkesykkel, heiter det i dommen mot 41-åringen.

