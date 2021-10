Meir pengar til førebygging av flaum og skred

innenriks

Dermed har Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) til saman 660 millionar kroner å bruke på dette arbeidet i 2022.

– Igjen aukar vi NVEs løyvingar til det viktige arbeidet med å førebyggje flaum- og skredskadar. Auken vil gi meir kartlegging og sikring, og NVE får større kapasitet til å følgje opp kommunane, seier olje- og energiminister Tina Bru i ei fråsegn.

Regjeringa foreslår 150 millionar til krise- og hastetiltak i 2022. Her inngår tiltak etter kvikkleireskredet i Gjerdrum, der ti menneske omkom.

I tillegg blir det foreslått 25 millionar kroner til skredsikring under Sukkertoppen i Longyearbyen på Svalbard.

Bru understrekar at behovet for denne typen arbeid er stort. Regjeringa viser til at Gerdrumutvalget skal jobbe vidare med å vurdere førebygging av øydeleggjande kvikkleireskred over heile landet.

I rapporten om Gjerdrumskredet spør utvalet om klimaendringane kan ha bidrege til den auka nedbøren som medverka til skredet. Klimaendringane har mange stader ført til endringar i nedbørsmønster som kan auke risikoen for flaum og skred.

