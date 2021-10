Nakstad med ny bok: Ulik situasjonsforståing i FHI og Helsedirektoratet under heile pandemien

innenriks

I boka "Kode rød", som først og fremst handlar om kriser og ikkje berre koronakrisa, skryter den assisterande helsedirektøren mellom anna av FHIs arbeid med koronavaksinasjonsprogrammet, men han er kritisk til fleire av vurderingane til instituttet gjennom pandemien.

Ved nedstenginga av landet i mars 2020 trekkar Nakstad fram samarbeidde mellom departementsråd Bjørn-Inge Larsen i Helsedepartementet, helseminister Bent Høie (H) og helsedirektør Bjørn Guldvog som mest avgjerande. Frå Folkehelseinstituttet er ingen nemnde.

– Dette har jo ei forhistorie med møte i Beredskapsutvalget for biologiske hendingar (BUB) og andre prosessar som skjedde opp mot 12. mars og som er grundig omtalt i rapporten frå koronakommisjonen, seier Nakstad til NTB.

– Meir på linje med dei svenske

– FHI foreslo ikkje å innføre kraftige tiltak i mars og hadde ei anna situasjonsforståing enn dei andre aktørane, meir på linje med dei svenske, seier han vidare.

I boka refererer han mellom anna til eit møte 10. mars, der behovet for nye tiltak vart diskuterte på bakgrunn av fleire nye smittetilfelle som ikkje kunne sporast tilbake til utlandet. I møtet var det ifølgje Nakstad vanskeleg å semjast om effektive tiltak.

«For flere av tiltakene som ble diskutert, trakk Folkehelseinstituttet opp motargumenter eller manglende kunnskap som et argument for ikke å innføre tiltak. Problemet er at man i en krise ikke har tid til å vente på internasjonale studier som vil bli publisert om kanskje et halvt år», skriv han.

– Ville ikkje ha hyppigare møte

Nakstad skriv òg i boka at FHI-leiinga ikkje ville ha hyppigare samarbeidsmøte i BUB for å sikre ei felles situasjonsforståing, men heller ville bruke tid til sjølvstendige vurderingar på bakgrunn av samarbeid med dei andre nordiske smitteverninstitutta.

24. mars 2020 tilrådde Folkehelseinstituttet i si risikovurdering ein «brems-strategi», der ein skulle bremse smittespreiinga framfor å slå henne ned. Regjeringa valde likevel det siste.

Koronakommisjonen slo òg fast at Folkehelseinstituttet gjekk ut over rolla si som kunnskapsprodusent og inn på det strategiske området då dei tilrådde ein «brems-strategi» i byrjinga av pandemien.

– Ulik situasjonsforståing

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gjorde òg ulike vurderingar hausten og før jul 2020 – då FHI ikkje ville stramme inn på karantenereglar eller ha obligatorisk testing på grensene. Begge desse tiltaka vart likevel innførte.

– Det har nok vore ulike situasjonsforståingar i FHI og Helsedirektoratet gjennom heile pandemien om kor sjukdomsframkallande koronaviruset er, og kva konsekvensar det får for samfunnet og helsetenesta om ein får ei storstilt spreiing før vaksinar er tilgjengelege. At ein har ulike situasjonsforståingar, treng ikkje å vere negativt i seg sjølv dersom ein endar opp med kloke vurderingar og avgjerder til slutt, seier Nakstad.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg har av NTB vorte førelagt kritikken mot Folkehelseinstituttet i Nakstads bok.

– Eg har ikkje lese boka og har ikkje andre kommentarar enn at eg håpar ho yter fagpersonane i Helsedirektoratet, helse- omsorgstenestene, kommunane og FHI rettferd, skriv ho i ein e-post.

– Unik moglegheit glapp

I boka trekkjer Nakstad òg fram hendinga då Oslos byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) på ein pressekonferanse 28. september gjorde det klart at han ikkje ville følgje råda Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet hadde tilrådd for å snu den aukande smittetrenden i hovudstaden.

«En unik mulighet til å snu den andre smittebølgen glapp på et tidspunkt da befolkningen viste seg motivert til å bidra med et krafttak», skriv Nakstad.

Ifølgje han representerer òg pressekonferansen at det for første gong hadde gått partipolitikk i koronahandteringa – byrådsleiaren frå Ap godtok ikkje at helseministeren frå Høgre trua med overstyring om nødvendige tiltak ikkje vart sett i verk.

– Eg trur ikkje debattklimaet mellom byrådsleiaren og helseministeren ville ha vore like krasa om dei ikkje hadde representert ulike parti, seier Nakstad til NTB.

Johansen: – Dryge påstandar

Raymond Johansen reagerer sterkt på påstandane.

– Med atterhald om at eg berre har fått presentert nokre få setningar av boka gjennom media, synest eg påstandane om Oslo verkar dryge, og utan fagleg dekning, seier han til NTB.

Byrådsleiaren meiner Oslo i hovudsak følgde råda frå helsestyresmaktene i slutten av september 2020.

– Det blir sagt at Oslo kommune ved å innføre litt andre variantar av tiltak enn akkurat dei som vart anbefalt nasjonalt, hadde skulda for den andre smittebølgja. Ingenting tyder på at det er tilfelle, smitten i Noreg auka parallelt med smitten internasjonalt i den perioden, og veldig mykje handla om importsmitte, seier Johansen.

Ingen umiddelbare politikarplanar

Den assisterande helsedirektøren har vore blant dei aller mest synlege personane i Noreg i pandemihandteringa. Han har delteke i intervju i radio, TV og aviser seint og tidleg, og han har informert befolkninga om alt frå vaksinar til mutasjonar og trafikklyssystemet i skulane.

Boka har han skrive nokre seine kveldar i juleferien, vinterferien og påskeferien. I tillegg sette han av kveldar og helgar i to veker i sommarferien til bokprosjektet.

Forutan pandemi er han innom ei rekkje andre tema i boka, som New Public Management i helsevesenet, bustadpolitikk, migrasjonspolitikk og klimapolitikk. Han skriv at mange politikarar er meir opptekne av politiske sigrar enn av meir kjedelege effektmål som ofte tek langt tid å sjå konturane av.

«Mange av vår tids utfordringer roper etter visjonære og dyktige politikere med kunnskap og gjennomføringskraft», skriv han.

På spørsmål om han sjølv kunne gått inn i norsk politikk, svarer han:

– Eg har aldri vore medlem av noko politisk parti, men er politisk engasjert. Men eg har ingen snarlege planar om å gå inn i politikken.

