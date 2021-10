Regjeringa vil bruke 322,4 oljemilliardar til neste år

innenriks

– Bruken av oljepengar i 2022 er anslått til 322,4 mrd. kroner, målt ved det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskotet, skriv regjeringa i ei pressemelding.

Det svarer til 2,6 prosent av oljefondet ved inngangen til året, ned frå 3,6 prosent i år. Dermed er oljepengebruken innanfor den såkalla handlingsregelen på tre prosent.

– Gjenopninga av samfunnet har gitt høg fart i norsk økonomi. Den økonomiske krisa er no i all hovudsak over, og store delar av næringslivet ventar høg vekst framover, skriv Finansdepartementet.