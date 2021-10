Solberg: Høgre kjem til å vere eit tydeleg og konstruktivt opposisjonsparti

innenriks

– Vi veit det er eit stort behov for konstruktive opposisjonspolitikarar når du har mindretalsregjeringar. Det er dette landet av og til treng – breie konstellasjonar, breie samarbeid, seier Solberg.

Ho hadde òg ei melding til påtroppande statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Vi opplever at når den påtroppande regjeringssjefen melde at det ikkje blir fleire forlik framover, så var det eit lite brot på ein tradisjon som eg meiner er viktig i norsk politikk, at på dei store viktige områda skal vi jobbe saman, sa ho.

